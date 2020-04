INSTRUCCIONES PARA... Montar el despacho de tus sueños

¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más

¿Tú también te has dado cuenta de que necesitas habilitar un despacho que te permita teletrabajar cómodamente? ¿Qué cosas debes tener en cuenta para sacar el máximo provecho a ese espacio?

Si por una cuestión de espacio, en la mesa no puedes colocar nada, opta por una cajonera donde tener todo organizado.

En cuanto al material, que el asiento esté acolchado y que no nos de calor son dos de los aspectos que hay que valorar.

Vas a pasar muchas horas sentado en esa silla, así que no escatimes ni en tiempo ni en dinero a la hora de elegirla.

Tu despacho no puede ser un sitio aséptico, como el que tienes en la oficina, así que imprime tu sello en él a la hora de decorarlo -pero no te pases para no distraerte demasiado-.

Por ejemplo, coloca alguna foto o lámina enmarcada, alguna planta, un ‘collage’ de fotos... cosas que pueden ayudar a inspirarte.

Y de nuevo nos recuerda María Lizarraga que es mejor “usar colores neutros para crear un ambiente agradable y relajante. Si usas colores vivos quizás lleguen a activarte demasiado y te produzcan fatiga visual”.

PASO 5. La luz, la luz...