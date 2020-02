Insultan a Laura Escanes por lo que hace con su hija en una foto: "Cateta egoísta"

La modelo Laura Escanes colgó recientemente una foto en sus stories de Instagram en la que aparecía dando un biberón a su hija, Roma, que acaba de cumplir cuatro meses.

Poco después, la influencer colgó en la misma social un durísimo mensaje que había recibido de una de sus fans, que cargaba contra ella por no optar por la lactancia materna.

“Pura leche de bote. Qué pena”, le envío por privado antes de añadir: “Te la pela, estaba claro. A la gente ignorante como tú sólo le importa tu ombligo”.

Pero los insultos no acabaron ahí. “Eres un cateta egoísta que no tiene ni puta idea de nada y encima te lo paga todo tu marido que te saca 30 años. Vais a durar una mierda, así que disfrútalo. Por cierto, te has jodido la vida con 23 años que tienes y haces vida de vieja”, añadió la seguidora antes de zanjar: “Ahora haz que te la sopla. A pastar”.

Escanes ha subido esos mensajes a Instagram admitiendo que ya esperaba recibir algo así y respondiendo de forma contundente.

“De verdad, te agradecería que no te metieras en las decisiones que tomo respecto a la educación y alimentación de mi hija. Además leo que eres psicóloga. Muy poca empatía para ser psicóloga veo”, replicó la modelo antes de finalizar: ”Ánimo, seguro que no te faltarán clientes con esta actitud”.