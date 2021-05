Las 15 barbaridades sobre el movimiento 15-M

Insultos, desacreditaciones, falsedades, manipulaciones, pataletas, las clásicas comparaciones con el totalitarismo que nutren un buen debate demagógico en la caverna mediática... A todo esto se enfrentó el movimiento 15-M desde su nacimiento, incluso tiempo después de que la policía desalojase a los últimos indignados del campamento de la Puerta de Sol.

No se comprendería el 15-M sin ese micro universo de descalificativos que distintos políticos, medios de comunicación y columnistas acuñaron para tratar de frenar lo que luego se demostró que era imparable, la ruptura del bipartidismo y de la concepción que la sociedad tenía de la política hasta ese momento.

De hecho, reducirlo todo al ya mítico término perroflauta sería quedarse en la superficie. Al igual que interpretar el artículo en el que Pío Moa parece pedir muertes en la Puerta del Sol como solución, citando una anécdota de Azaña, llevaría demasiado tiempo. Por eso proponemos una lista con 15 barbaridades que se dijeron del 15-M. Y sí, por supuesto que había muchas más.

1- “Unos guarros que llevan un mes acampados en el adoquín”

Estaría bien advertir de antemano que Federico Jiménez Losantos volverá a salir, pero esta declaración del periodista se merece abrir la lista. Ante los micrófonos de esRadio, cortaba a un tertuliano que aseveraba que “el miedo es la Puerta del Sol” -imposible no evocar el final de Apocalypsis Now- diciendo que “no, no, eso [Sol] es el asco”. Losantos continuaba su exposición precisando ”¿esto qué es? unos guarros que llevan un mes acampados en el adoquín, que no es el campo, ilegalmente, protegidos por [Alfredo Pérez] Rubalcaba y [Alberto Ruiz] Gallardón”.

2- “Camorristas” y “pendencieros”

Hubo un tiempo en que Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid y se permitía hacer este tipo de calificativos. De hecho, se reservó este par para una ocasión especial, la presentación de un libro de Pedro J. Ramírez, en la que deslizó que los indignados tenían algo de jacobinos y que tras ellos “se puede esconder un golpe de Estado”. En realidad debió de parecerle el momento apropiado, pues la obra de Ramírez -El primer naufragio- va de la Revolución Francesa. Por cierto, al acto asistían los por aquel entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el líder de los populares, Mariano Rajoy, y el presidente del Congreso, José Bono.

3- “Hatajo de mastuerzos”

Planta herbácea o persona necia. Así lo define la RAE y se ahorran la búsqueda para poder continuar. El filósofo Fernando Savater -e integrante de Ciudadanos- describió así al grupo de manifestantes que se plantaron delante del Parlament de Cataluña y de los que dijo exactamente que eran “un hatajo de mastuerzos que quiere imponerse a los representantes de la votación popular y que, por tanto, debían ser desalojados por la Policía y nada más”.

4- “Híbridos de rata y hiena”

Quizás uno de los artículos de opinión más duros contra los indignados y sorprende que siga colgado en Internet, puesto que muchos otros no han sobrevivido. Lo firma Juan José Pérez Macián, que ocupaba el cargo de “concejal delegado del Área de Gobierno de Hacienda, Modernización y Administración Municipal del Ayuntamiento de Castellón”. A pesar de toda esta responsabilidad, el popular sacó tiempo para cargar contra el 15-M reclamando que se levantaran contra el caso de los ERE insinuando que los indignados eran afines al PSOE. “Sois unos falsos, unos parias, unos farsantes, unos fascistas y unos malnacidos”, cerraba en las últimas líneas. Sí, acabó pidiendo disculpas.

5- “Un basurero ideológico, fisiológico y físico”

Las columnas de La Razón nunca defraudan. Alfonso Ussía firmaba esta un año después de que naciese el 15-M. El motivo era el de sacarle los colores a la exdelegada del Gobierno en Madrid Cristina Cifuentes -antes de ser presidenta, de lo del máster y lo del bote de la crema- que había anunciado que daría permiso para manifestarse por horas a los indignados en el marco del aniversario del movimiento. En este artículo, Ussía explicaba que debía ser el ministro de Interior el que tomase cartas en el asunto “si no desea que el centro de Madrid se convierta de nuevo en un basurero ideológico, fisiológico y físico”.