Inteligencia Artificial: ¿dónde están las mujeres?

La lista de aplicaciones de la revolucionaria inteligencia artificial (IA) crece y crece sin parar, a una velocidad de vértigo. Biotecnología y salud, operaciones comerciales, estudios de marketing, servicios financieros, aplicaciones educativas, telecomunicaciones, transportes... Aunque no nos demos cuenta, todo ello está teniendo impacto en nuestra vida diaria. Si aún queda alguien que no haya oído hablar de la IA, es solo cuestión de tiempo el hecho de que una de sus múltiples aplicaciones mejore su vida.

Si la inteligencia artificial es inteligente es porque el ser humano ha plasmado en ella su conocimiento; porque ha entrenado sus algoritmos con datos que ha elegido. En la medida en que en esta ecuación no estén incluidas las mujeres, el resultado estará desequilibrado. En otras palabras, que las mujeres estén infrarrepresentadas en los avances tecnológicos punteros desembocará en que esos avances no serán igualitarios.

Y es que en Inteligencia Artificial también es necesario hablar de igualdad, porque las cifras demuestran que no existe. El AI Now Institute de la Universidad de Nueva York (EEUU) elaboró el año pasado un estudio sobre género, raza y poder en la IA con algunas conclusiones preocupantes. Solo el 18% de conferenciantes líderes en inteligencia artificial son mujeres. Más del 80% de profesores de IA son hombres. Si hablamos de presencia en los departamentos de investigación de IA en grandes gigantes tecnológicos, las cifras son aún peores: 15% en Facebook, 10% en Google.

Todos estos avances en la inteligencia artificial ―y los que quedan por venir― nos llevan a un futuro que ya es presente. Por eso, y para no perder (todavía más) este presente, la Comisión Europea acaba de dar a conocer el libro blanco que establece las bases de un modelo europeo de Inteligencia Artificial y Estrategia de Datos. Lo que la Comisión y el Parlamento Europeo queremos es recuperar el tiempo perdido y poner los cimientos de una tecnología que esté al servicio de los ciudadanos. Para ello, debemos conseguir que este escenario digital sea seguro y útil, pero también justo e igualitario.

Desde Europa tenemos que construir un ecosistema que garantice que las aplicaciones de la inteligencia artificial lleguen a todos los ciudadanos de la misma manera: con seguridad e igualdad.

Hay que eliminar esta brecha y potenciar las carreras científicas y tecnológicas entre las mujeres, y los datos no son tranquilizadores, por mucho que se haya avanzado: en universidades tan importantes como las de Stanford y California en Berkeley (EEUU), solo una cuarta parte de los estudiantes de inteligencia artificial son mujeres. En Europa, una de las mejores universidades para estudiar IA es la de Edimburgo, en Escocia: solo en torno al 30% de sus estudiantes son mujeres. Estas cifras tienen que cambiar.

La inteligencia artificial, ya lo sabemos, ha venido para quedarse. Las investigaciones sobre el trabajo del futuro nos dicen que de los estudios relacionados con ciencia, tecnología y matemáticas saldrán las profesiones del mañana. Si no corregimos las estadísticas que acabamos de mencionar, si no modificamos este desequilibrio en universidades ―que se traducirá en puestos de trabajo―, las mujeres seguiremos estando infrarrepresentadas. Y la igualdad no llegará a espacios fundamentales de la vida diaria en nuestras sociedades.