Intenta ligarse a una mujer con este mensaje... y el palo que se lleva ya es historia

¿Cómo no caer rendida? Por si acaso no, el seductor tiene más: “La niña es perfecta porque encima cocina bien y sus valores morales son ideas de siempre, la niña está entre el cielo y la tierra...”.

¿Qué decir ante tal despliegue de labia? Pues exactamente lo que contestó la amiga de María. Cortita y al pie, lo que la mete directamente en la historia de los mayores palos recibidos (y publicados en Twitter):

“Creo que no soy lo que buscas, Julio. Primero porque tengo 34 añazos, hace tiempo que dejé de ser una niña y no me pone que me infantilicen. Segundo, porque la condescencia loca y la misoginia que desprende tu mensaje ha hecho que se me selle espontáneamente la vagina. Cualquier mujer con media neurona no es que te siga, es que te pierde. Buena suerte en tu búsqueda. PD. No sabrías nombrar a un escultor italiano del siglo XIV sin consultar la wikipedia en la puta vida, Hulio”.

Nos faltan manos para aplaudir. Y a la gente que ha leído el tuit, también: