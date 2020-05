Intentemos sumar... 

Inaudito: No paro de repetir esta palabra. También repito mucho: Histórico. Ahora la que más me ronda en la cabeza es: Orgullo.

Estos mensajes positivos se entrecruzan con las notas discordantes que también he sufrido. Dicen que cuando se hunde el barco, las ratas son las primeras que lo abandonan. Así ha sido para unos pocos. Pero el barco no sólo no se ha hundido, sino que saldrá fortalecido y a algunos ya les hemos visto las vergüenzas.

Esta desconocida enfermedad nos tenía a la clase médica desorientada. Pero poco a poco pudimos saber cómo se comportaba: primeros 5 días cuadro catarral leve y/o neumonía benigna, tras lo cual un porcentaje desarrolla una respuesta inflamatoria severa con graves consecuencias. Si el curso evolutivo a partir del quinto día era favorable, los expertos describían que podía haber otro empeoramiento al noveno día e incluso al duodécimo.

Durante mi convalecencia no era capaz de ver la tele. Los telediarios, los programas de debate, incluso los de la prensa rosa sólo hablaban de muerte.

Superé los primeros cinco días autoengañándome en cuanto a la fecha del inicio de síntomas y sin quitar la vista a mi lado, porque mi mujer, también enferma, no empezara a desarrollar el temido empeoramiento respiratorio...

La astenia (cansancio) con leve febrícula me tenía atrapado entre las sábanas, pero era más el terror por las temibles complicaciones lo que me aplastaba contra el colchón de forma rotunda.

No podía cantar victoria pasado el quinto día, ni siquiera el décimo día... Vigilancia disimulada a mi mujer para no transmitir mi angustia y autochequeo constante. Hasta que un buen día, pasadas casi dos semanas, atravieso una cortina invisible y percibo que mi cuerpo responde con cierta normalidad. Estoy algo debilucho, he perdido 5 kilos. Mantengo el autochequeo. Y vuelvo al trabajo. Marché el 18 de marzo. Vuelvo el 3 de abril. Asintomático físicamente, emocionalmente no.