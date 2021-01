Siete veces que Leonor y Sofía utilizaron la ropa de la reina Letizia

No se ve demasiado de los estilismos elegidos para la ocasión, pero hay una prenda que ha llamado especialmente la atención y no precisamente por ser novedosa. La bufanda que luce la infanta Sofía viene del armario de la reina Letizia, que la llevó en 2017 durante un paseo informal por Madrid junto a su estilista Eva Fernández. No es la primera vez que le coge ropa a su madre. Durante los últimos años las visitas de Leonor y Sofía al vestidor de la reina han ido en aumento. Éstas son siete ocasiones en que le cogieron algo prestado.