"Racista y prehistórico": Críticas a este tertuliano de Intereconomía por sus palabras sobre los gitanos

Eduardo García Serrano, periodista y tertuliano habitual del programa El Gato Al Agua de El Toro TV, antigua Intereconomía, ha indignado a muchos con sus palabras sobre los gitanos.

García Serrano se refirió a las palabras de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, pidiendo perdón al pueblo gitano por el “racismo institucionalizado” que hay en España.

Lo hizo durante el Acto institucional de conmemoración del genocidio del Pueblo Gitano durante la Segunda Guerra Mundial (el Samudaripen).

El tertuliano, que llamó “excrecencia comunista” a Iglesias, aseguró que si alguien tiene que pedir perdón son “los gitanos a los payos”.

“Les hemos consentido desde hace siglos crear un estado tribal, un estado de clanes, dentro de un estado moderno”, aseguró García Serrano, reconocido y autoproclamado “franquista”.

El tertuliano no se quedó ahí: “Los gitanos, generalmente, salvo honrosas excepciones, no se retratan en la Agencia Tributaria, no votan porque la mayoría no se dan de alta cuando nacen en el Registro Civil. Lo hacían para no ser llamados al Servicio Militar”.

Y puestos a indignar al pueblo gitano, añadió lo siguiente entre las risotadas de los presentes: “La mayoría conducen como conducen y la Guardia Civil lo sabe”.

Las palabras de García Serrano han sido muy criticadas por la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Carla Santiago y primera senadora gitana de la historia de España, que ha escrito el siguiente mensaje: “Es indignante e inadmisible que el antigitanismo tenga su espacio en programas de televisión. No somos un pueblo consentido ¡ni queremos serlo! Este tipo de declaraciones son racistas y prehistóricas, y atentan contra nuestros derechos fundamentales. Exijo una rectificación”.