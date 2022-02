Invasión no es ocupación: los posibles planes de Rusia para Ucrania

Langger insiste en que “invadir no es ocupar”, por lo que no es de esperar la “presencia sostenida de fuerzas de ocupación sobre el terreno”. “Si logra neutralizar la soberanía local, que no se una a la OTAN, que no se acerque a Occidente... eso lo logra con un gabinete amigo, no son soldados”, indica. Luego está el coste, “del puro despliegue militar”, pero también de imagen y de credibilidad. “Si has ido a desmilitarizar un país, no puedes militarizarlo tú. Si has ido a ofrecer libertades, no puedes obligar, forzar, directamente, sino por persona interpuesta. Hace falta un títere”, indica.

Y a renglón seguido hace una pausa y culmina con una reflexión arrolladora: “No sé si usted entiende la magnitud de lo que estamos hablando. Este señor ha iniciado una guerra, ha ocupado un país soberano del continente europeo y estamos ya hablando, sobre los muertos, de si elimina un Gobierno democráticamente elegido y cómo lo va a suceder. Terrible”.