El inédito pleno fallido en Madrid: sin acuerdo de la derecha y al borde de otras elecciones

Un pleno extraño, con intervenciones tasadas de apenas diez minutos. Y con llamadas del bloque de las derechas a llegar a un acuerdo, pero sin moverse de las posiciones. Cs quiere que Vox les vote pero sin hacer ruido, en tanto que los de ultraderecha avisa de que no va dar un cheque en blanco y pide que no se desprecie a sus votantes. Toda el juego ahora de aguantar la tensión.

Era muy esperado el turno de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien en su alegato final ha ofrecido a Cs y PP seguir viéndose y avanzando, a la vez que se ha mostrado segura de que se podrá alcanzar un acuerdo para mejorar la vida de los madrileños.“Hablando se entiende la gente”, ha remarcado.

La representante de la ultraderecha ha recordado a Ayuso y Aguado que necesitan sus votos y que ellos no quieren entrar en el Ejecutivo. Ha dicho, en este punto, que no se puede pedir un cheque en blanco a sus votantes. A su juicio, ha sido imposible el pacto a tres por el ”inmovilismo” del señor Aguado.

“Si Madrid quiere ser el bastión contra las políticas sanchistas, el Gobierno no puede defender los intereses de solo dos formaciones. No pueden ni deben hacer el apartheid de la izquierda, que lanza sus huestes a quien no piense como ellos”, ha indicado durante la intervención. Y les ha lanzado este mensaje a Aguado y Ayuso: “Cuando acaben con nosotros, irán a por ustedes, no tenga la menor duda”.

Un discurso contra el rodillo ideológico de la izquierda ha querido hacer Monasterio, que ha cargado contra las feministas radicales y defendido su concepto de vida y familia.