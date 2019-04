Investigadores españoles logran eliminar el cáncer de páncreas en ratones por primera vez

Barbacid ha insistido en que se trata de “un primer paso” y que la aplicación de este tipo de terapias no estará disponible para humanos en un plazo de al menos cinco años. Del mismo modo ha puntualizado que esta terapia no puede plantearse como un tratamiento real para quienes actualmente sufren esta enfermedad. Estas investigaciones, ha añadido, no deben generar “falsas esperanzas” a quienes lo sufren hoy.

Barbacid ha presentado este avance en una rueda de prensa acompañado por el doctor Alfredo Carrato, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y director del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria; y la doctora Marta Puyol, directora de Investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer.