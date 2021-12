“Invocación”, ¡Ele! ¡Arsa! ¡Olé! ¡Vamos ya!

Y es que esta invocación está hecha para el disfrute y no para otra cosa. Desde su primera parte. En la que a lo mejor falle la música, que al ser una composición contemporánea de Manuel Busto , quizás le falte ese toque de actualidad o no cubra dicha expectativa. Una música que tampoco parece casar entre lo que se veía bailar, que a ojos profanos, se calificaría en el amplio campo del flamenco, y lo que se oía. Aunque es cierto que ofrece una continuidad con la Celtiberia del maestro Buendía que usa Antonio Najarro, el anterior director del BNE, para Eterna Iberia .

A las que de alguna manera remitía la luz tamizada que le han puesto Ginés Caballero y Felipe Ramos. Una luz que permitía la aparición, nunca mejor dicho, del cuerpo de baile, el chorus line, en escena. Como también remiten los trajes del vestuarista Pedro Moreno . Algunos de ellos ya usados para la coreografía que se hizo para celebrar el Centenario de Antonio Ruíz Soler. Pieza en la que no terminaban de funcionar, pero que adaptados para esta nueva pieza parecen recién cortados, pensados específicamente para ella.

En cualquier caso, al público no pareció afectarle ni la densidad musical, nada flamenca, ni le pareció que se repetía vestuario. Siguió en silencio toda la pieza. Por eso, cuando acaba esta primera parte, sabe a poco. Hay como un vacío. Una ausencia que hace esperar con inquietud el resto del programa. Un programa que celebra la diversidad del folclor, de lo que se llama la danza española. En el que la orquesta abandona el foso para dejar paso a un conjunto flamenco de cajón, guitarra y voz que van a tocar palmas y cantar en el fondo del escenario.

Reacción que tiene su recompensa con una pequeña coda flamenca, como si el Teatro de la Zarzuela se convirtiese en el Corral de la Morería y el público y los artistas no hubieran tenido suficiente y fueran a quedar a la salida para seguir corriéndola. Me refiero a la juerga. Pues si este espectáculo tiene algún problema de verdad es que no da tregua. ¡Ele! ¡Arsa! ¡Olé! ¡Vamos ya!