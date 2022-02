Belarra defiende la ley de vivienda como primera piedra para el fin de "burbujas inmobiliarias"

Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images

Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images La ministra de Derechos Social y Agenda 2030, Ione Belarra, en una foto de archivo.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido la necesidad de sacar adelante el anteproyecto de la ley de vivienda que este martes está previsto que se apruebe en la reunión del Consejo de Ministros. Implicada directamente en la negociación con el ala socialista, la secretaria general de Podemos ha explicado en una entrevista en El País que la nueva norma “pone las primeras piedras para dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y el pelotazo urbanístico”.

Belarra no ha ocultado que la elaboración de dicho anteproyecto ha supuesto una de las negociaciones más complicadas de toda la legislatura. Describe un sector lleno de trabas e impedimentos “en el que los fondos de inversión, la banca y los rentistas han visto que no había ninguna regulación y era la gallina de los huevos de oro”. Así, Belarra ha recordado que son totalmente “respetuosos” con el informe del Consejo General del Poder Judicial que ha sido desfavorable para el anteproyecto, pero que eso no afectará a que el texto salga “como lo habíamos acordado”.

Está convencida de que los efectos de la primera ley de vivienda desde la democracia dejará ver sus efectos muy pronto en cuestiones “como la regulación de los desahucios” o “la reserva en todas las nuevas promociones y en las grandes reformas del 30% para vivienda protegida”. Sobre cuestiones que necesitarán más debate parlamentario como uno de los pilares de la ley, la regulación del precio del alquiler, ha explicado que el tiempo para elaborar los índices por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya está marcha: “18 meses”.