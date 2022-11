Irán comienza a producir uranio enriquecido al 60% en la planta de Fordow: ¿qué significa eso?

Pelea por el acuerdo de 2015

Irán negocia desde hace meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con EEUU la restauración del pacto de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que abandonó en 2018 el entonces presidente estadounidense, el republicano Donald Trump. Irán entiende que, mientras no se renueve el pacto, no se ve vinculado por él porque Washington lo rompió y anuncia avances para amedrentar a Occidente, en un momento además en el que trata de desviar la atención de sus problemas domésticos, ante las peores protestas desde la Revolución Islámica, tras la muerte de Mahsa Amini. Tampoco ha hecho gracia a los clérigos el anuncio de nuevas sanciones de Bruselas por los drones made in Iran que Rusia está usando en la invasión de Ucrania.