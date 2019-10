"Se me ha tachado de...": Irene Junquera se defiende tras su paso por 'GH VIP'

El 18 de octubre Irene Junquera se convirtió en la quinta expulsada de la actual edición de GH VIP (Telecinco) pero es ahora cuando ha decidido hablar y responder a quienes la han criticado.

La periodista ha colgado una fotografía suya en Instagram con un largo mensaje defendiendo su actitud dentro de la casa de Guadalix.

“Se me ha tachado de indolente, carente de carácter y de personalidad, y no pensaba pronunciarme precisamente porque no necesito demostrar nada a nadie y quien me conoce lo sabe. Pero sí voy a reivindicar mi derecho a comportarme como me nazca en una situación muy concreta y peculiar como es la casa de GH”, comienza.