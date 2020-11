Irene Lozano: "El Gobierno no está creando un Ministerio de la Verdad"

Uno de los problemas fundamentales que tenemos ahora mismo es que este fenómeno es tan reciente que ni siquiera tenemos definidos los conceptos. Hay que hacerlo a nivel internacional. La UE ha avanzado un poco, Naciones Unidas y nosotros. Así como una definición de ensayista: fake new es lo que tradicionalmente hemos llamado bulo. Es una noticia falsa que normalmente tiene una intención maliciosa. La clave es que, de los distintos tipos de mentira que hay, la fake new presenta un hecho noticioso con la intención de dañar la imagen o reputación de una persona.

Es otro concepto que es necesario definir. Muchas veces no es tanto una mentira como una campaña sostenida de manipulación, de tergiversación, de medias verdades. Es una combinación de los distintos grados y tipos de mentiras con una intención mucho más orientada a generar desestabilización e inestabilidad de algún tipo. Me centro mucho en ese tipo de desinformación porque mi tesis es que es una grave amenaza para la democracia.

La democracia es un régimen de opinión pública y todo lo que ocurre se debate. Tradicionalmente atacar y minar las bases de la democracia se intentaba tratando de imponer una idea única, se hablaba del pensamiento único, impidiendo el debate. Lo nuevo de los desinformadores es que no buscan unificar el debate, sino polarizarlo y eliminar los grises, que solo quede blanco o negro. Salvando las distancias, a la manera de las guerras de religión, que los dos sectores vivan tan enfrentados con unos dogmas tan fuertes que no sean capaces de encontrar algo en común y, por lo tanto, minando las bases de la convivencia social.

Habla de medidas sutiles. Se ha publicado esa orden en el BOE con el plan del Gobierno sobre las fake news y la comisión sobre desinformación precisamente. ¿Puede un Ejecutivo decidir lo que es verdad y lo que es mentira? ¿No es un error que sean los gobiernos los que decidan?

Pero eso no está en la orden. También en la lucha contra la desinformación es muy importante distinguir el aspecto de seguridad puro y duro, del que se tienen que encargar las fuerzas de seguridad, el CNI, Interior y el Departamento de Seguridad Nacional, y eso es una labor de los gobiernos. Hay otra parte política y social, que es de la que hablo en el libro. Lo importante es que las dos partes se complementen bien. La orden ministerial se centraba más en el aspecto de seguridad. En cualquier caso, sé que se está trabajando desde Presidencia por desarrollar el otro aspecto. Entiendo las críticas de los periodistas y de los no periodistas en este sentido, pero es muy importante también explicitar el compromiso de la profesión periodística con el combate contra la desinformación. Uno de los mensajes que me han llegado estos días y que me ha gustado es el de un antiguo compañero de El Mundo que me decía: “Te felicito por el libro. Si no hacemos algo los periodistas, es que se acaba esta profesión”. Utilizaba la expresión de que esto se está convirtiendo en una escupidera en la que todo el mundo puede decir de todo. Es muy importante ser conscientes de que hasta qué punto la desinformación daña a la información, que es la materia prima con la que trabaja un periodista. Hay que protegerla entre todos.

El PP les acusa de estar creando un Ministerio de la Verdad. ¿Lo están haciendo?

La respuesta tajante y definitiva es no. Para hablar de un Ministerio de la Verdad hay que haber leído a Orwell. Es uno de mis grandes referentes, fui prologuista de sus ensayos. Los grandes desinformadores se ajustan al prototipo de vigilancia permanente y de Gran Hermano de 1984, pero el motivo por el que Orwell es muy importante para nosotros hoy es porque él era muy consciente de lo importantes que son los hechos. Fue un escritor tan independiente de todo y de todos porque siempre se ciñó a los hechos. La democracia necesita que compartamos un acervo de hechos y un consenso sobre lo que es real para que luego la política diga sobre esta realidad hay un partido que quiere actuar con unas medidas A de izquierda, B de derechas, otro C de centro… pero tenemos que compartir el diagnóstico sobre lo que es real.