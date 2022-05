Irene Montero no se muerde la lengua y responde así a Ayuso tras llamar "malcriadas" a las feministas

“Señora Ayuso, malcriadas no son las jóvenes de 16, 17, 18 o 20 años que quieren volver a casa. Sí, solas o borrachas y que no por ir solas o borrachas las puedan violar”, ha asegurado.

Irene Montero ha criticado las declaraciones de Ayuso y no ha dudado en advertir que para ella “malcriada es aquella que está para tomarse una caña después del trabajo pero no cuando hay que arrimar el hombro”. “Cuando hay que llevar al niño al centro de salud, no hay pediatras suficientes y hay un mes o más de lista de espera”, ha puesto de ejemplo.