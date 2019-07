Irene Rosales despeja cualquier duda sobre las críticas a su físico con dos fotos en bikini

Irene Rosales sigue en boca de todos. La exconcursante de GH Dúo (Telecinco) y mujer de Kiko Rivera fue víctima de una oleada de comentarios sobre su físico en la última foto que publicó en la playa hasta el punto que tuvo que salir al paso y contestar.

Algunos de sus seguidores le achacaron tener “unos kilitos de más”, mientras que otros empezaron a especular con que podría estar embarazada.

Rosales colgó un storie para despejar cualquier rumor y acallar cualquier crítica: “Muchas me ponéis si estoy embarazada y tengo que deciros que NO, simplemente es un cuerpo sin machacar en el gimnasio. No es perfecto, pero estoy súper feliz y orgullosa de mi cuerpo. No quiero o pido más”.