Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, responde al comentario más denigrante: "Voy a ir a la policía"

Irene Rosales ha dicho basta. La mujer de Kiko Rivera y colaboradora de televisión en Viva la vida (Telecinco) y exconcursante de GH Dúo ha recibido un correo electrónico con un mensaje muy explícito.

“Irene, qué se siente teniendo que comerle la polla a ese mongel. ¿Por dinero? ¿No podías trabajar? Y encima cornuda. Qué palo te vamos a meter”, se puede ver en ese correo que ella misma ha adjuntado en sus stories de Instagram.

En el siguiente storie, Rosales ha querido dar las gracias a sus seguidores por el apoyo tras el comentario. Además, ha anunciado que va a tomar medidas legales por el contenido del mensaje.

“Lo voy a denunciar, voy a ir a la policía. No lo voy a dejar así. Que me amenaza en el mail, que me pone qué paliza te vamos a meter. No tengo por qué vivir con miedo de saber qué persona es y qué locura puede cometer. Lo voy a dejar todo en manos de la policía y a ver si cogen a este loco porque no tiene otro nombre”, ha asegurado la televisiva en Instagram.