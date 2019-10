Irene Rosales estalla y contesta a quienes critican su trabajo en 'Viva la vida'

″¿Me podéis dejar un poquito en paz? ¿Qué pasa que la gente no tiene derecho a trabajar donde le dé la gana? Si se me ha ofrecido esta oportunidad, dejadme que la disfrute y que trabaje”, pidió.

Rosales defendió su experiencia como concursante: “Tengo dos niñas y una casa, soy muy joven y puedo trabajar donde me dé la gana. Si se me ha ofrecido este tipo de trabajo es porque he estado en un reality y estoy en ese trabajo para comentar realities y para comentar otro tipo de cosas de actualidad que puedo opinar. Creo que no hago daño a nadie, que no estoy haciendo daño a ninguno de los que me estáis comentando. ¡Que me dejéis en paz ya de una vez!”.

La colaboradora terminó su alegato llamando “cansinos” a sus críticos, a quienes dijo que no se iba a cansar de bloquear en redes sociales. “Es muy raro que yo me enfade, que esté tan harta de las cosas pero es por el simple hecho de que yo no hago daño a nadie. ¿Qué necesidad hay de tener que estar atacando a una persona?”, reflexionó.