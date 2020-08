Irene Rosales zanja los rumores sobre la situación económica de Kiko Rivera

Kiko Rivera copó la actualidad mediática durante la pandemia al confesar que, debido a la covid-19, se había visto obligado a pedir la ayuda de 700 euros del Gobierno al cancelar todos sus bolos. Sin embargo, la semana pasada señaló que había rechazado algunas actuaciones por no poner en riesgo a su familia.

Este fin de semana, su esposa Irene Rosales ha hablado sobre la situación que viven ambos en Viva la vida (Telecinco) y se mostró muy contraria a las declaraciones de Rivera en sus directos de Instagram.

“El directo de Kiko me pilló fuera, no me gusta que cuente mis intimidades. No sé por qué habla de esas cosas tan privadas, de lo que gana o no gana, de lo que cobra. Él se piensa que habla con dos personas [en los directos Instagram] y no se da cuenta de que lo lee mucha gente”, se quejó.

Rosales quiso dejar claro que ella sí estaba recibiendo ingresos a pesar de la pandemia y que la situación económica que vivía la pareja estaba lejos de ser dramática. “Yo sí que tengo un trabajo, pero no para tener un colchón. La mayoría de los sitios a los que me he ido ha sido por publicidad. No me voy a sitios de lujo porque prefiero ahorrar dinero para comprarme una casa, un coche, o para el futuro de mis hijas”, indicó.

En este sentido, Rosales contó que se sentó a hablar con su marido para dejarle claro que ella sí estaba manteniendo los ingresos de su casa. “Me senté con Kiko y le expliqué que él cobra 700 euros, pero yo, por suerte, tengo mis cosas de publicidad con redes sociales”, detalló.

Además, la andaluza se pronunció sobre la comentada negativa de Rivera a participar en bolos este verano. “Le ofrecieron dos bolos, pero prefirió no hacerlos por las niñas y porque hemos estado mucho tiempo en Cantora y allí está su abuela. Y por mi padre también”, apuntó.