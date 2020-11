Iros todos a tomar por culo

Panksvatouny via Getty Images

Panksvatouny via Getty Images

Que nada me interesa de alrededor. Me subo a lo más alto de la locura, me encuentro a mi princesa hablando con la luna, echándose carreras a ver quién es más puta.

Roberto Iniesta

Cuando Pablo Iglesias era ya un rostro conocido y habitual en nuestros telediarios, entrevistas y tertulias, adquirió una curiosa costumbre, simpática e irónica para él, arrogante para otros. En aquellos tiempos, no hace tanto, ya daba lecciones y presumía de haber crecido rodeado de libros, de haberse empapado desde niño de García Márquez, Salinger y Maquiavelo. Hablaba con soltura de autores desconocidos para el populacho y se alejaba de los filósofos clásicos Marx o Engels para fijarse en Valentino Gerratana,Antonio Gramsci, Ernesto Laclau o la belga Chantal Mouffe. Parecía un estudiante con sus lapiceros y rotuladores listos y desenfundados para subrayar y realizar anotaciones a pie de página en los ensayos que devoraba camino del Parlamento Europeo. Aseguraba haber aprendido mucho de Pepe Carvalho, el singular detective de Manuel Vázquez Montalbán, aunque ya podía haberse esforzado un poco más para burlar la sombra de Villarejo en todo el asunto de Dina Bousselham o haberse tomado un Chablis en honor del de Souto; para recordar, si eso. Declaraba que no se puede vivir sin un atlas histórico en el escritorio, afirmación que nos deja a los que no tenemos uno ni en la estantería como unos cojos en esto de la vida. Incluso recomendaba lecturas a sus colegas de misma calaña. A Pedro Sánchez le recomendó leer la biografía del líder socialista Negrín, de Enrique Moradiellos; a Rivera, el popero desterrado, le recomendó Nuestro viejo mundo, de Perry Anderson, para que fortaleciera así su conocimiento sobre Europa y sobre política internacional, materias en las que, según él, andaba flojo el de Malú.