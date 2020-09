Isa Pantoja anuncia que ha aprobado selectividad: "Voy a ser abogada"

Los rostros de Telecinco están volviendo a las aulas. Primero fue el turno de Rafa Mora y ahora Isa Pantoja también ha anunciado que ha aprobado selectividad en una entrevista exclusiva publicada este miércoles en Lecturas.

Aunque no ha desvelado las notas que ha sacado en la prueba de acceso a la universidad, la hija de Isabel Pantoja sí que ha contado lo que va a estudiar: Derecho. Según cuenta, cambiará su incipiente carrera musical por las leyes “para defender su honor y el de su madre”.

Tal y como detalla, la situación de exposición mediática de la tonadillera así como su paso por prisión han hecho que se plantee estudiar esta carrera. “Todo lo que pasó con mi madre me puso negra. Si he elegido Derecho es por eso”, señala. “La he visto sufrir un montón [...] No sé qué abogados tenía”, añade.

“Voy a ser abogada”, ha relatado la joven a la publicación, quien ha señalado que estudiará la carrera en la Universidad de Cádiz. La decisión de presentarse a la prueba de acceso para mayores de 25 años surgió en el confinamiento apoyada por su hijo Alberto, de 6 años, y su pareja Asraf Beno, según detalla en Lecturas.

″¡Te juro que me siento súper feliz porque no me he podido sacrificar más!”, enfatiza y relata que ya se lo ha contado a su madre por teléfono. “Se ha emocionado mucho. “En cuanto pueda, voy a ir a Cantora para decírselo en persona. Ella siempre ha confiado en mí”, señala. “Mi madre se va a sentir super orgullosa de mí”.