Isa Serra carga contra Fran Rivera tras sus palabras en 'Espejo Público'

Fran Rivera es el nombre del día. El torero es tendencia en España desde pasadas las dos de la tarde gracias a los 39.000 comentarios que se han escrito en Twitter.

El diestro ha desatado la indignación de las redes por sus palabras en Espejo Público de Antena 3 sobre el suicidio de una trabajadora de Iveco, que se quitó la vida tras la difusión de un vídeo sexual.

“No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, ha asegurado.