Isa Serra no quiere decir LA palabra pero acaba reconociéndolo ante la insistencia de Xabier Fortes

“Lo que le ha pasado a Alberto Rodríguez nos debería preocupar a todos y a todas. No es un problema de Alberto Rodríguez, tampoco es un problema de Unidas Podemos, creo que es un problema del conjunto de la gente de este país y de la democracia”, ha replicado la coportavoz de UP.

Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación.

Entonces... ”¿prevaricó el Supremo? ¿Prevaricó también, como dice, la presidenta del parlamento”, ha preguntado Fortes en ese momento, y ha aclarado que prevaricar es tomar resoluciones injustas a sabiendas de que son injustas.

En ese momento se ha desatado una conversación en la que él ha continuado insistiendo en lo mismo y ella ha evitado a toda costa decir la palabra. “Yo creo que se han tomado decisiones que no son acordes a la ley”, ha vuelto a decir ella, ante lo que Fortes ha repetido que “eso es una cosa y otra es prevaricar”.

En ese momento Serra ha confirmado: “A sabiendas de que no son acorde a la ley”. “O sea, que prevaricó”, ha dicho el periodista. Y la coportavoz ha retomado la mima frase: “Creo que se han tomado decisiones que no son acordes a la ley”. ”¿Ahora no me quiere decir que prevaricó?”, ha soltado en ese momento Fortes.

“Yo creo que evidentemente lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados por parte de la presidenta, que es la tercera autoridad del Estado, es algo realmente grave y creo que nuestra labor es denunciar un hecho así y no solamente la nuestra, sino la de cualquier persona que sea demócrata en este país”, ha concluido el tema Serra sin llegar a decir la palabra.