Máster en Celaá

Celaá (Bilbao, 1949) se ha convertido en objeto de duras críticas por parte de algunas comunidades, de sectores educativos, de la oposición y hasta de sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, que la han acusado de falta de liderazgo. Ella no ha alzado la voz de su comedido y correcto tono, pero en su entorno encuentran muy injustas esas afirmaciones y entienden que se trata de una operación de la derecha para cargarle con las culpas de algunas comunidades que no han hecho los deberes.

Unos meses muy duros políticamente y también personalmente. Aunque no le gusta hablar de su vida privada y familiar, en una entrevista en RNE la ministra ha confesado que su madre murió durante el confinamiento y ni siquiera pudo ir a Bilbao a despedirla. Eran días de encierro, de quince horas de trabajo diario y en los que andaba por casa para mantenerse físicamente, ya que no podía ir a caminar a la calle o al monte, una de las cosas que más le gusta.

Ese perfil docente y de profesora no se lo quita ni en el trabajo. No es de dar gritos, pero, como confiesan en su equipo, si tiene que regañar, es como el maestro que no levanta la voz pero te deja hecho polvo y te pone las pilas al instante. Siempre con formas exquisitas y con un “buenos días” en la boca. Algo que debería parecer normal, pero que no lo es tanto entre los altos políticos en los ministerios y centros de poder. Unas formas que se notan hasta cuando tiene que llamar fuera del horario laboral y lo primero que hace es pedir disculpas desde el otro lado del teléfono. Eso sí, “es muy autoexigente y exige mucho a los demás”.