Isabel Díaz Ayuso, nueva presidenta de la Comunidad de Madrid tras un duro debate

No hay dos sin tres. Tras Andalucía y Murcia , el tripartito de derechas —formado por PP, Ciudadanos y Vox— han sumado sus votos este miércoles 14 de agosto en otra sesión de investidura. Gracias a esta unión, la candidata conservadora Isabel Díaz Ayuso ya se ha convertido en presidenta de la Comunidad de Madrid y gobernará sobre 6,6 millones de madrileños.

Monasterio ha expresado la absoluta disponibilidad y voluntad de Vox para cumplir el acuerdo de investidura, aunque ha recordado al PP y Ciudadanos que no pueden contar con Vox para aplicar la totalidad de las 155 medidas del programa de Gobierno de coalición, por lo que tendrán que renunciar a algunas o pactar otras con la izquierda. “Nosotros nunca estaremos al lado de quienes reclaman un nuevo sistema de financiación autonómica”, ha avanzado la portavoz de Vox, quien ha augurado “poco futuro” a este sistema que “ahoga a los españoles, nos divide, nos endeuda, nos enfrenta y rompe el mercado único que debería ser España”.

Son “muchísimas” las cosas que separan a Vox del PP y Ciudadanos, ha asegurado Monasterio. Pero entre “ser el baluarte que impide la expansión de las ideas totalitarias de la izquierda o permitir un Gobierno del PSOE con el apoyo de los comunistas camuflado, que aspiran a ser los chavistas españoles”, Vox prefiere facilitar la investidura de Díaz Ayuso, ha remarcado.

Tensión entre Ayuso y Errejón

La intervención más tensa ha sido la de Íñigo Errejón, que afirma que “se ha quedado con miedo de la posibilidad de que sea presidenta regional una persona que no tiene capacidad de mantener un debate de 15 minutos”. El líder de Más Madrid también ha agradecido “la atención a su persona” brindada por Díaz Ayuso, ya que durante su discurso ha criticado su trayectoria profesional “manchada de la sanguinaria dictadura de Venezuela”. “Agradezco la atención a mi persona, ya que ha puesto a varias personas a buscar sobre mi pasado, aunque podían haberlo hecho mejor. Pero yo no me presento a la investidura, sino usted”, le ha lanzado.