Isabel Díaz Ayuso responde a este tuit de la forma más inesperada: sí, es su perfil oficial

Isabel Díaz Ayuso tiene varias frases que van a pasar a la posteridad de la política pero, sin duda, la más llamativa es la referente a encontrarse con las exparejas en Madrid.

En el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, en una entrevista antes de las elecciones del 4 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid señaló que en la región “puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más”. Algo que para ella “también es libertad, que eso no ocurre en todas partes”.

Es habitual que en Twitter, algunas personas escriban mensajes dirigidos a Ayuso diciendo que se han encontrado con sus exparejas en tal o cual zona de Madrid.

“Por cierto, @IdiazAyuso, que no me he acordado antes de decírtelo. Con tanto catalán por Madrid con el puente me he encontrado a mi ex del pueblo de camino al Congreso… por suerte se vuelve al pueblo!”, le ha escrito a la presidenta de la Comunidad de Madrid el periodista de OkDiario Joan Guirado.

Un mensaje al que ha respondido ella tal que así: “A veces el sistema tiene sus interferencias. Madrid está de bote en bote este puente y eso afecta a la cobertura”.