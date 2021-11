Isabel Díaz Ayuso sorprende al revelar sin tapujos lo que opina de Pedro Sánchez

“La verdad es que ha sido una pasada lo que ha pasado en este país”, ha asegurado. “Cuando pasa lo de la pandemia, por ejemplo, fuimos la comunidad autónoma que dimos un paso adelante, junto al País Vaso, hay que decirlo, porque ellos también estuvieron considerando dar un paso adelante con el cierre de los colegios. El caso es que nosotros lo hicimos, y a partir de ahí se desató una relación furibunda de una administración superior contra un autonómica, donde, además, no nos dejaban pasar de fase en base a informes falsos que no existían”, ha afirmado Ayuso.

Luego, según Ayuso, cuando quiso anunciar la vuelta al colegio se encontró con “todo el ataque de la prensa mediática suya para boicotear una rueda de prensa”.

“La relación no puede ser buena, no puede ser buena cuando un presidente permite que entre comunidades autonómicas nos peguemos, que los nacionalistas nos sigan recordando que hay ciudadanos de primera y de segunda o si eres más o menos español en tu país...”, ha considerado Ayuso.

Pocos después la política ha expresado que “una cosa es buscar el enfrentamiento todo el rato. Yo en política intento siempre medirme con superiores, no con inferiores, no me gusta ir contra ayuntamientos de Madrid, no me gusta ir contra nadie, no me gusta ir contra nada. No me gusta ni siquiera el conflicto, fíjate lo que te digo”.

“Entonces, ¿mi relación con él? Mejorable, mejorable. Es verdad que de trato es agradable...”, ha resumido Ayuso tras casi cuatro minutos de discurso contra Sánchez.

“Después de lo que te acabo de decir sí es mejorable. Todo lo que te queda es mejorar”, ha señalado Motos entre risas.