La frase de Isabel II que ha copado todos los titulares

WPA Pool via Getty Images

“Como pueden ver, no me puedo mover”, dijo a ambos cuando entraban en el salón del castillo de Windsor donde tuvo lugar la reunión. La reina permanecía de pie estática, con una sonrisa y apoyada en el bastón mientras señalaba su pierna izquierda.

El momento fue capturado por la cadena británica ITV y ha llegado a medios internacionales como People o The New York Post. “Una fuente del palacio dijo que la Reina se había sentido un poco rígida, en lugar de haberse lastimado o no estar bien”, según recoge Reuters.