La administradora de la trama Gürtel dice al juez que Esperanza Aguirre conocía los contratos de la Púnica

Europa Press News via Getty Images La expresidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el 18 de octubre de 2019 a las puertas del Supremo (Eduardo Parra /Europa Press via Getty Images).

La que fuera administradora de las empresas de la trama Gürtel, Isabel Jordán, ha ratificado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón las manifestaciones que ya hiciera ante la Fiscalía Anticorrupción apuntando al conocimiento por parte de la expresidenta de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre de las contrataciones con la empresa de eventos del empresario Daniel Mercado, Over Marketing, han señalado a Europa Press fuentes presentes en la declaración. Ha reconocido no obstante que no tiene constancia de su asistencia a reuniones de mesas de contratación.

La citación por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, se produce tras un acuerdo de Jordán, condenada por la primera etapa del ‘caso Gürtel’, con la Fiscalía en relación con el conocimiento que tendría de las operaciones investigadas en otra trama de corrupción vinculada al PP de Madrid, la de Púnica. La citación se produce en la pieza en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP en Madrid.

Las mismas fuentes han señalado que durante la sesión de este martes han interrogado las defensas de los imputados, que han sido especialmente duras con la testigo, sobre todo los letrados de Aguirre y del que fuera exsecretario general de los populares en Madrid Francisco Granados, quienes han tratado de desvirtuar sus manifestaciones.