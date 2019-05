Isabel Pantoja amenaza con dejar 'Supervivientes': "Mi tiempo aquí ha terminado"

Cuando Jordi González conectó con ella este domingo en Conexión Honduras, la cantante seguía en sus trece para tomar la decisión. “Ya mi tiempo aquí ha terminado, deseo volver a mi casa. Me es muy difícil entenderme aquí con la gente, no sé qué es lo que pasa”, le indicó al presentador. “Quiero volver a casa ya, sintiéndolo mucho por mi familia, por los que me quieren y me apoyan”, sentenció.

Puedes ver el momento completo aquí.

González trató de animar a la tonadillera diciéndole que había muchos votos de apoyo y que “la gente está muy contenta con su concurso” y que está ampliando su número de seguidores en Latinoamérica. “Me sabría muy mal que abandonases ahora cuando estás nominada, porque solo quedan cuatro noches de aquí al jueves [gala en la que se decide quién sale del programa]”, añadió.

De nada le sirvieron los ánimos. La tonadillera dijo que ojalá fuese la elegida para abandonar el reality el próximo jueves y volvió a recalcar que no se encuentra bien “ni mental, ni físicamente”. “Lo estoy pasando muy mal y no quiero pasarlo mal. Ellos no tienen por qué aguantar a una persona que está con la cabeza en otra parte porque les afecta”, enfatizó.

González calmó a la familia Pantoja señalando que los médicos habían resaltado su salud y que sus problemas de rodilla se habían solucionado.

“Esto me ha superado”, espetó Pantoja a pesar de las aclaraciones del presentador. Sin embargo, este acabó convenciéndola para que se quedara hasta el jueves y, en la gala, se decida si los espectadores “se apiadan” de ella y le piden que abandone el programa. “Isabel, te deberé un favor si te quedas cuatro días”, sentenció el presentador.

Cuando los nominados se tuvieron que defender y pedirle a los espectadores que les salvasen de cara a la próxima gala, Pantoja recalcó su idea: “Me pediste que estuviera hasta el jueves, y así lo haré, pero yo no me quiero quedar”.