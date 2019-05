Marcelo Benitez via Getty Images

Isabel Pantoja está viviendo su época dorada. Después de su contrato millonario en Supervivientes (Telecinco) y anunciar que estará en el jurado del talent infantil Idol Kids, ahora formará parte de una serie de Netflix.

Y no lo hará de cualquier forma. No, la tonadillera no sacará sus dotes interpretativas, sino que pondrá voz a la cabecera de una de sus producciones. Así lo ha anunciado Netflix España en su cuenta de Twitter y, la verdad, que con sus pistas queda bastante claro de qué serie se tratará.

“Cañones hacia nuestra persona: Hoy queremos confesar que Isabel Pantoja pondrá voz a la cabecera de una de nuestras series. Solo podemos dar iniciales: P-punto-S-punto”, han escrito este jueves.