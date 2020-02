El reproche de Isabel Pantoja a Carlos Sobera por lo que le hizo en 'Supervivientes': "Te lo tengo guardado"

“No, no lo hice, me echaste una bronca”, recordó Pantoja.

“Te tengo que decir una cosa. El día de aquella prueba que teníamos que hacer así con las piernas (hace el gesto de tenerlas estiradas) y mantenernos, yo ese día tenía las piernas, Carlos... Y me eché a llorar y te dije: si es individual, yo renuncio, no como, porque no puedo con mis piernas. Pero si es en grupo, esté como esté”, explicó Pantoja.

″¿Ah, sí? ¿Te eché una bronca?”, preguntó el presentador.

“Sí, sí, sí, y te lo tengo guardado”, dijo la cantante.

“Pero qué me vas a tener guardado”, trató de sofocar Sobera.

“Sí, sí, sí”, insistía Pantoja.

″¿Pero qué bronca te eché?”, preguntó el presentador.

“Me dijiste que si los fans, que si eso no podía ser, que si no me iban a querer luego, que si no sé cuantos, que si no se qué”, explicó, como pudo, Pantoja.

La cara de Sobera era de ‘tierra, trágame’ mientras escuchaba a la cantante, que acusó al presentador de no creerla.