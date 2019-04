"Siempre he vivido mi vida": Isabel Pantoja justifica su fichaje por 'Supervivientes 2019'

Melena al viento y con una pose desenfada. Isabel Pantoja protagoniza este miércoles 17 de abril la portada de la revista ¡Hola!. La tonadillera habla en exclusiva para la revista y justifica su fichaje como concursante de Supervivientes 2019. ”¿Por qué no voy a hacer lo que yo quiera? Siempre he vivido mi vida y siempre me la he buscado”, dice la cantante, que el próximo jueves 25 de abril llegará a Honduras como concursante del reality de Telecinco.

No habla de cifras, pese a que la revista Semana publicó que cobraría 80.000 euros por cada semana que permanezca en el programa, y basa su decisión en su carácter independiente y libre. Lleva sobreviviendo desde que era niña: “Desde los 13 años hasta hoy día”. De hecho con 16 ya había firmado un contrato de tres años como bailaora en el Corral de la Morería en Madrid.