Isabel Rodríguez le lanza este dardo a Olona por su escena con una periodista en el Congreso

Un día después de los momentos de tensión que protagonizó Vox en el Congreso después de que uno de sus diputados llamase “bruja” a la socialista Laura Berja y se negase a abandonar el hemiciclo, este todavía alberga los ecos de dicha falta de respeto. En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha salido al paso de las críticas de la representante del partido de Santiago Abascal en la Cámara baja y ha aprovechado para lanzarle un dardo que no ha sido pasado por alto.

No obstante, el toque de atención no ha salido a raíz únicamente del descalificativo del diputado José María Sánchez, también ha contenido una crítica velada a otra escena protagonizada por la propia Olona en los pasillos del Congreso contestando de malas maneras a una periodista. Después de que la portavoz de Vox le preguntase a Rodríguez si no le daba “vergüenza insultar de esta manera a esta cámara y a los españoles” por estar presentes “solo seis ministros” en el hemiciclo.

Así, la también ministra de Política Territorial y Función Pública le ha recordado los que pueden ser considerados también como insultos procedentes de su formación.