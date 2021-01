Isabel Torres, de 'Veneno', anuncia que vuelve a tener cáncer: "Llevo un año muy difícil"

“Me ha salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande. Ha aparecido una lesión nueva en la boca del estómago, que por eso tengo siempre náuseas y ganas de vomitar y esa nueva que tengo en la parte de atrás que, por lo visto, es un adenoma nuevo”, ha explicado la actriz.

“Hoy fui al médico. Ustedes saben que he estado dos meses medio malita por el hígado, muy cansada y tuvimos que parar el tratamiento”, ha empezado diciendo Torres en un vídeo de Instagram antes de dar la mala noticia a sus seguidores.

Torres ha recordado que, tras dos años sufriendo la enfermedad, ha tenido otras dolencias que han hecho que haya tenido que interrumpir su tratamiento para continuar luchando contra el cáncer.

“Llevo dos años luchando con la enfermedad. Primero me dio el pénfigo, que era una enfermedad autoinmune, por eso me hinché, por culpa de los corticoides e hice el casting de Veneno y gracias a estar gordita me cogieron”, ha recordado.

A pesar de la mala noticia, Torres se ha mostrado positiva para superar la enfermedad y seguir adelante. “Antes me vine abajo y lloré y la verdad es que me da muchísima pena porque llevo un año muy difícil, perola vida es superbonita”, ha enfatizado.

“Tengo que luchar, seguir luchando, y el adenoma lo voy a meter en el horno y lo voy a comer con papas”, ha concluido su vídeo en el que ha recibido multitud de mensajes de apoyo de sus seguidores.

La pasada primavera la intérprete anunció que se retiraba de los focos en plena promoción y éxito de la serie de Los Javis por el cáncer. “Mi cuerpo no está ahora para hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida y que gracias a Dios ya lo tengo aquí. Ahora de lo que tengo que preocuparme es de salir adelante para poder disfrutarlo”, dijo entonces.