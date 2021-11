Isabel Torres ('Veneno') anuncia que le quedan dos meses de vida y se despide de sus seguidores

En el triste vídeo, Torres explica que ha estado “muy malita” y ha querido agradecer a todos sus seguidores, familiares y amigos el apoyo que le están brindando en estos difíciles momentos. “He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital. Ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana, que me está cuidando”, cuenta la actriz.

Isabel Torres , conocida por interpretar a Cristina Ortiz en la última etapa de su vida en Veneno , ha dado la peor noticia posible a sus seguidores. La actriz ha comunicado a través de Instagram cómo se encuentra tras anunciar a principios de año que volvía a tener cáncer: “En principio, me han dado dos meses de vida”.

Torres también revela que lo que peor lleva es el dolor: “No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero es lo que hay. Me gustaría agradecerles a todos por todo lo que habéis hecho por mí. La vida es tan bonita y hay que vivirla”. La intérprete también ha añadido que el vídeo es para decirle a sus seguidores que les quiere.

El mensaje, que la actriz ha publicado con el pie de foto ‘My last video. Hasta pronto’, concluye con un triste mensaje de Torres: “Si salgo de esta, me volveré a conectar, y si no, habrá sido un placer vivir esta experiencia tan bonita llamada vida”.

Torres anunció en enero de de este año que volvía a tener cáncer y que iba a comenzar un nuevo tratamiento: “Me ha salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande”.

La actriz ya se vio obligada a dejar la promoción de la serie de Los Javis en 2020 a causa de un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos del que fue intervenida entonces.