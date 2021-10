Isaías Lafuente desmonta con cinco breves frases un discurso de Pablo Casado

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que “la izquierda se intenta apropiar de cuestiones históricas que no le corresponden” y ha asegurado que el PSOE no apoyó en su día el sufragio femenino, de cuyo debate se cumplen ahora 90 años.

“No hay más que leer los diarios de sesiones de la diputada Kent para recordar lo que decía sobre por qué las mujeres no debían votar. No hay más que recordar al diputado de partidos que formaron parte del Frente Radical y el Frente Popular, como Ayuso, decir que las mujeres no debían votar hasta los 55 años por cuestiones biológicas que no voy aquí a recodar”, ha asegurado.

Casado ha afirmado también que, una vez aprobado el sufragio femenino, Kent intentó que se retrasara: “El líder del PSOE asumió esos postulados en contra de los partidos más moderados o de las mujeres diputadas más liberales como es el caso de Clara Campoamor, que respondió: ’Recordad que no venís solo de un varón”.

Y ha dicho que todo eso “tiene mucho que ver” con las ideas que tiempo después dieron lugar a su familia política, “en España después de la Transición”.

Tras esas afirmaciones, el periodista de la Cadena Ser Isaías Lafuente ha querido aclarar varios puntos. “Vamos a ver, @pablocasado_ . Kent no era del Partido Socialista. Su líder, Largo Caballero, votó por 3 veces el sufragio, como la mayoría de sus diputados”, ha empezado diciendo.

“Fueron los liberales quienes dieron la espalda a Campoamor. Y Franco, que tuvo como ministro a Fraga, dinamitó todo aquello”, ha zanjado.