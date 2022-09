Isaías Lafuente ve a Feijóo usar "metáforas marineras" y le lanza esta llamativa advertencia

“Una cosa es resistir en el Gobierno y otra es gobernar. Salir a la mar cuando no hay olas y el viento está en calma es fácil, pero gobernar en una caverna, queridos amigos, se necesita una tripulación y un capitán distinto que para navegar en la mar calma”, señaló.

Uno de los rostros conocidos que no dudó en reaccionar a las palabras de Feijóo fue la ministra de Educación, Pilar Alegría, que, con un mensaje publicado en redes sociales, no dudó en dejar un mensaje entre líneas: “Debatir no, pero sobre navegación y yates Feijóo lo sabe todo”.