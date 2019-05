Isdin responde a la OCU: nuestros estudios “no han sido tenidos en cuenta ”

“A pesar de que Isdin le ha hecho llegar a la OCU estos estudios independientes, no han sido tenidos en cuenta en ningún momento por la entidad a la hora de preparar su informe sobre protectores solares”, aseguran.

“Isdin cuenta con los siguientes estudios independientes que confirman que el nivel de eficacia del producto se corresponde con el que indica en la presentación comercial”, ha informado en una nota de prensa en la que dan cuenta de cinco informes y afirman que la OCU no los ha tenido en cuenta.

“No han facilitado copia del estudio”

“Además, pese a haber sido solicitado por Isdin, la OCU no ha facilitado una copia del estudio en el que supuestamente se obtuvo un SPF y un UVA-PF inferior al indicado en el etiquetado del producto por lo que Isdin no ha podido verificar ni la metodología, ni la ejecución, ni la coherencia de los resultados de este estudio”.

La compañía pretende con este pronunciamiento calmar al consumidor que, indica, “puede estar seguro de que las afirmaciones que aparecen en el pack del producto están avaladas por estudios independientes elaborados por entidades de certificación de primer nivel”.

Isdin recalca además que “desde el lanzamiento del producto en el año 2015 los servicios de cosmetovigilancia de Isdin no han registrado consulta, reclamación o denuncia significativa de particulares o consumidores referidas a la falta de seguridad o eficacia del producto y en particular comunicaciones que pudieran hacer sospechar que los datos de SPF y el UVA-FP que se hacen constar en la publicidad y presentación comercial del producto no se corresponden en efecto con los que resultan de los estudios independientes”.