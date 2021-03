Un concursante de 'La Isla de las Tentaciones' provoca risas con su teoría sobre la historia de Cantabria

Diego, concursante del programa La Isla de las Tentaciones de Telecinco, ha generado carcajadas en Twitter con uno de sus últimos ‘stories’ en Instagram, donde explica su supuesta descendencia de los vikingos.

Hace unos días, publicó un mensaje anunciando que iba a preguntar a su padre si le daba permiso para contar que había “altas probabilidades” de que él descendiera de los vikingos.

Y poco después publicó una parrafada en la que explicaba su teoría, según la cual, “en el siglo XI los vikingos entablaron relaciones comerciales con los cántabros de aquella época, tuvieron mucho contacto y se juntaron entre ellos”.

“Básicamente”, explica el concursante, “los vikingos venían de las guerras de Inglaterra y descansaban un tiempo en tierras cántabras, donde los cántabros les dábamos refugio a cambio de objetos y mercancías que los vikingos traían”.

La teoría de este concursante afirma que “aunque se les caracteriza muchas veces como rubios, gran parte de ellos, en realidad, eran morenos, con los ojos azules y muchos tenían la enfermedad de la soriasis”.

Dice Diego que “de hecho fueron los que introdujeron esta enfermedad en el norte de España”.

“Pues bien”, sentencia, “mi familia paterna es de Astillero, somos todos morenos, con los ojos azules y en mi familia paterna tenemos la enfermedad de la soriasis”. “Yo no la tengo”, añade, “porque salta una generación: mi padre la tiene, mi hermano y yo no; mi abuelo no la tiene, pero mi bisabuelo sí la tenía”.

Diego concluye “con todos estos datos” que “lo más seguro” es que sus “antepasados cántabros se mezclaran en el siglo XI con los vikingos”.

Y afirma con rotundidad que “si eres cántabro, tu familia es de la zona de Laredo y alrededores, tu familia tiene los ojos azules y tiene la enfermedad de la soriasis, tienes sangre vikinga corriendo por tus venas, que mezclada con la cántabra, es una mezcla muy potente”.

La teoría de este concursante ha sido compartida en Twitter por el usuario @BrioEnfurecida, haciéndose viral y generando un notable cachondeo: