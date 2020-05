"Se dice de izquierdas": Ismael Serrano, indignado por lo que oyó decir a José Bono en 'LaSexta Noche'

El exministro socialista José Bono fue entrevistado este sábado en LaSexta Noche por su presentador, Iñaki López, donde hablaron tanto de la pandemia de coronavirus como de la actualidad política.

Bono dio sus impresiones sobre la polémica del pacto del Gobierno con Bildu sobre la reforma laboral y también se expresó acerca de la posibilidad de implantar un impuesto a las grandes fortunas, medida que reclaman tanto Unidas Podemos como Más País.

“No hay economista que en época de crisis defienda que hay que subir impuestos”, dijo Bono citando a un artículo del también exministro Miguel Sebastián.

“Pero es que además, el impuesto de las grandes fortunas, que vale muy bien para un ideario radical y estético, es falso. Si las grandes fortunas no pagan impuestos de esa naturaleza, porque tienen sistemas, sociedades, paraísos, lugares, para no pagarlo. Al final quien lo paga es la clase media”, dijo Bono.

Según el exministro, “el impuesto del que habla Pablo Iglesias, me parece que tiene más que ver con la imagen, con el titular, con ganar algún espacio en el terreno ideológico que con incrementar la contribución a las arcas públicas”.

Entonces Bono puso el siguiente ejemplo:

“Imagine dos hermanos que ganan 100.000 euros al año. Uno de ellos se lo gasta todo. Nada que criticarle. Coches de lujo, chalés de lujo, diversiones, viajes. El otro hermano ahorra 50.000. Pasan 20 años. El hermano que ahorró tiene un millón de euros. El que no ahorró no tiene nada. ¿Es justo que se llame rico al que ahorró y penalicemos con un impuesto el ahorro que hizo y que el otro no hizo?”.

Bono dice que España es un país “que necesita el préstamo” y que “hay que premiar al que ahorra” y no “amenazarle y castigarle con odio político”. “El que ha ahorrado ese patrimonio tiene que pagar impuestos, sí, por lo que le rinde el patrimonio. Pero lo que no podemos es aplaudir, frente al que ahorra, al que se lo gastó todo, eso es propio de discursos comunistas, trasnochados. El comunismo no solamente fue un infierno, sino que fue un fracaso”, agregó.

Luego contó la primera vez que fue a Rusia y la “decepción” que se llevó.