Ismael Serrano logra un (muy) compartido tuit con su reacción a la última escena de Ayuso

El cantautor Ismael Serrano ha logrado una gran repercusión en Twitter al responder a la comentada escena de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid.

Durante la sesión de control de este jueves, la dirigente ‘popular’ fue preguntada por las más de 100.000 vacunas que se le han caducado a su Gobierno, según informó la Cadena SER.

Ayuso, que reconoció que la información era cierta, acusó al Ejecutivo de tener la culpa: “Digan a sus jefes por qué no hemos podido hacer esto porque ustedes han apostado por unas farmacéuticas y no por otras. Nosotros queríamos vacunar con ellas y no nos han dejado”.

Tras esas palabras, las bancadas de la oposición a la presidenta se llenó de murmullo. La reacción de Ayuso fue la de terminar con su intervención cuando iba a hablar de las cifras de fallecidos por la pandemia.

“Sobre las cifras de verdad... Bueno, de verdad, hasta luego, da igual, paso”, dijo antes de sentarse y bajar su micrófono.