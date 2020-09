Israel formaliza sus relaciones con Emiratos y Bahrein con el aval de Trump

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Benjamin Netanyahu, Donald Trump y Abdullah bin Zayed Al Nahyan, tras firmar el acuerdo ayer en Washington.

El ministro de Exteriores emiratí, Abdulá bin Zayed al Nahyan , defendió en la ceremonia que el acuerdo no supone abandonar a los palestinos, y que, más bien al contrario, permitirá que su Gobierno siga “defendiendo al pueblo palestino” e incluso facilitará que consigan “un Estado independiente dentro de una región estable”.

La polémica con los palestinos

La Casa Blanca aseguró inicialmente que, como parte de su acuerdo con EAU, Israel se había comprometido a paralizar la anexión de territorio palestino ocupado, pero el Gobierno israelí dejó claro enseguida que esa decisión era solo “temporal” y que la anexión de parte de Cisjordania ocupada sigue “sobre la mesa”.

Sin embargo, el ministro emiratí dio las gracias igualmente a Israel por “detener la anexión de los territorios palestinos”, mientras que su homólogo de Baréin, Abdulatif bin Rashid al Zayani, confió durante la misma ceremonia en que la “paz” que generarán en la región estos acuerdos desemboque en una solución de dos Estados.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue el encargado de firmar los acuerdos por parte de Israel, y auguró que la base que han sentado esos pactos pueda, con el tiempo, “acabar de una vez por todas con el conflicto árabe-israelí”.

Durante una reunión bilateral con Netanyahu antes de la ceremonia, Trump aseguró que su Gobierno mantiene negociaciones “muy avanzadas” para que “otros cinco países” árabes normalicen también sus relaciones con Israel, y que está en contacto con los palestinos.

Por el momento, sin embargo, parece improbable que Estados Unidos convenza a Arabia Saudí, el país más poderoso de la región en términos geopolíticos, de seguir los pasos de Emiratos y Bahrein.

Mahmud Abbas, el presidente palestino, ha enfatizado que esta normalización no traerá la paz a la región.“No se logrará la paz mientras Estados Unidos” e Israel “no reconozcan el derecho del pueblo palestino a establecer un Estado independiente” en las fronteras de 1967, cuando comenzó la ocupación israelí de los territorios palestinos, vigente hasta hoy.

El “principal problema no es” entre estas dos monarquías del golfo y las autoridades israelíes, “sino con el pueblo palestino, que sufre bajo la ocupación”, agregó Abás en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias Wafa. También advirtió de que no permitirá que nadie hable “en nombre” de los palestinos, y condenó los “intentos de eludir” a su liderazgo para tratar cuestiones que les incumben.

Cerco a Irán

En cualquier caso, el pacto hace probable que otros estados árabes empiecen a llegar a sus propios acuerdos con Israel, algo que también supone un revés para Irán, el principal enemigo del Gobierno israelí en la región. “Usted se ha enfrentado de forma contundente a los tiranos de Teherán”, celebró Netanyahu, dirigiéndose a Trump, antes de la firma.

Los Estados suníes del Golfo Pérsico han acrecentado en los últimos años su antagonismo con los líderes chiíes de Irán, y Trump ha visto en esa tendencia una oportunidad perfecta para intentar que sumen fuerzas con Israel contra Teherán.

La letra pequeña de los acuerdos no se ha hecho pública, pero según el diario The New York Times, contiene un compromiso de Estados Unidos de vender cazas F-35 a Emiratos, para equilibrar las capacidades militares emiratíes con las israelíes en la región.

Netanyahu ha negado que haya consentido ese acuerdo, y al ser preguntado al respecto este martes, Trump respondió simplemente que se “solucionarán” las diferencias sobre el tema.

Desde que anunciaron su acuerdo el 13 de agosto, Israel y Emiratos ya han dado los primeros pasos en la normalización de sus relaciones, desde llamadas telefónicas a colaboración en materia médica y de defensa, pasando por la llegada a finales de agosto a Abu Dabi del primer vuelo comercial entre ambos países.