Israel se confina de nuevo: ¿qué ha fallado?

EMMANUEL DUNAND via Getty Images

EMMANUEL DUNAND via Getty Images Un joven pasa ante una bandera de Israel en el centro de Jerusalén, el pasado mayo.

Israel es el tercer país del mundo -tras Kazajistán y Uzbekistán- en confinarse por segunda vez para controlar la pandemia de Covid-19. Desde este viernes, cerrojazo. Uno de los estados que primero tomó medidas, aplaudido por países amigos y no tan amigos por cómo llevó las cosas en primavera, vuelve a encerrarse, con picos demás de 4.000 contagios en una población de apenas nueve millones de personas.

¿Qué hizo bien Israel? Un cierre rápido y efectivo de tiendas, colegios o gimnasios le permitió, a mediados de abril, abrir la mano. El 12 de marzo, cuando contaba con 109 casos confirmados y ninguna muerte por Covid-19, anunció el cierre de todas las escuelas y universidades. Después cesaron su actividad bares, restaurantes y comercios no esenciales y las fronteras del país también se cerraron con rapidez.

Desde que el virus atacó por primera vez a Israel en marzo hasta el 19 de mayo, cuando flexibilizó su plan, murieron 254 israelíes -ancianos en su mayoría-, una cifra muy baja en comparación con otros países desarrollados. Tomando marzo como referencia, hubo incluso un 12% menos de muertes en 2020 que en el mismo periodo de 2019. El Gobierno destacó su buen sistema de salud, la agilidad del Ejército en proporcionar ayuda y el riguroso cumplimiento por parte de los israelíes.

El 19 de abril, a menos de un mes de registrar su primera muerte por este virus nuevo, el Gobierno dio por terminada la peor fase de la pandemia, pero tuvo que retrasar algunas reaperturas por el repunte de casos. En julio, subidos ya a una segunda ola de contagios, el propio primer ministro reconocía que la desescalada fue “demasiado pronto y demasiado rápida”. Demasiado laxos.

Los analistas señalan que la desescalada fue muy rápida (sobre todo, para no perder clases e impedir un mayor impacto en la economía), que no hubo una estrategia para romper la cadena de contagios (esencial en comunidades con enormes familias extensas), y cuajó el sentimiento de que el coronavirus no era para tanto, lo que hizo que la distancia social y el uso de mascarillas se relajase en extremo. Confiarse, lo peor.

A eso se suma la politización de la crisis, en un país que ha tenido que formar Gobierno a regañadientes, entre socios enfrentados, tras 500 días de bloqueo tres históricas elecciones generales, que ha llevado a una falta de credibilidad brutal en las instituciones, personificadas en el primer ministro, Benjamín Netanyahu (Likud).