Italia decreta un confinamiento casi total en Navidad

Italia vuelve a echar el cierre por el aumento de casos de coronavirus. El Gobierno ha aprobado nuevas restricciones que incluyen un confinamiento casi total en todo el país la mayor parte del periodo de las fiestas navideñas, ha anunciado este viernes ya por la noche el primer ministro, Giuseppe Conte.

Según el decreto, Italia será una ‘zona roja’ (el máximo nivel de riesgo de contagio) desde el 24 de diciembre hasta el 27 y desde el 31 de diciembre hasta el 3 de enero. Además, el confinamiento, que prevé el cierre de los negocios minoristas no esenciales y la clausura de bares y restaurantes, estará vigente el 5 y el 6 de enero, aunque se aligerarán algo las medidas en el resto de días laborales.

“La situación sigue siendo difícil, también en toda Europa y el virus sigue circulando. Se deja doblegar pero no derrotar. Debemos intervenir y os aseguro que no es una decisión fácil. Por eso hemos adoptado un nuevo decreto equilibrado”, dijo en rueda de prensa Conte.

Actualmente, el país transalpino registra 1.923.158 casos (es el octavo país más afectado) desde que comenzó la pandemia, que convirtió sus fronteras en el epicentro del virus una vez salió de China. Además, las autoridades cuentan 67.894 fallecidos.

Solo una salida al día

Bajo este nivel de alerta, no está permitido salir de casa, excepto por motivos de salud, urgencia o desplazarse al puesto de trabajo. Sin embargo, como novedad, durante los festivos mencionados los italianos sí podrán salir de casa para visitar a familiares y amigos, aunque con restricciones.

Las personas que se desplacen no podrán ser más de dos, a no ser que viajen acompañados de menores de 14 años o discapacitados con los que convivan, que no computan.

El movimiento a domicilios particulares no será, por contra, una carta blanca para circular por la calle y solo estará permitido una vez al día y entre las 17.00 y las 22.00 horas, puesto que el toque de queda sigue vigente.