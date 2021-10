España devuelve su 'vendetta' a la italiana (1-2) y jugará la final de la Nations League

FRANCK FIFE via Getty Images

FRANCK FIFE via Getty Images Ferrán Torres celebra su doblete para meter a España en la final

Una alegría y un poquito de vendetta. España está en la final de la Nations League después de noquear a Italia, campeona de Europa, en su propia casa por 1-2. Un doblete de Ferrán Torres lleva a los de Luis Enrique a jugarse el título de este joven torneo frente a Bélgica o Francia el próximo domingo.

No es Eurocopa ni Mundial, pero es un trofeo en liza y España dejó claro pronto que no quería renunciar a él. Tras la decepción de la Eurocopa en los penaltis de la semifinal ante Italia, la Roja salió al césped de Milán con ganas de comerse el área de un pitado Donnarumma (su gente no le perdona por irse al PSG). Todo esto en el día que suponía el debut del mediocampista culé Gavi, el jugador más joven en estrenarse con la camiseta de la selección. Y pese a sus 17 años se hizo notar en el campo.