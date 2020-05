Italia marca su menor número de positivos en dos meses

ASSOCIATED PRESS

Italia sigue ofreciendo motivos para la esperanza. Los datos de este lunes han mostrado el menor incremento de nuevos positivos en un día desde el comienzo de marzo. Son 744 los contagios, que ya se sitúan en 219.814, aunque con un ritmo de crecimiento mucho menor.

En cambio se ha producido un leve repunte en las muertes registradas durante las últimas 24 horas, con 179 decesos (fueron 165 el día anterior, la cifra más baja desde el 9 de marzo), aunque la cifra sigue por debajo de los 200 diarios, como ha destacado Protección Civil.

Un total de 106.587 personas ya se han curado en Italia y los positivos actuales son 82.488, una cifra que también sigue descendiendo día a día.

Este domingo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, aseguró que el país no tendrá un verano en cuarentena, y que los italianos podrán ir a la playa y a la montaña: “Este verano no seguiremos en los balcones y la belleza de Italia no permanecerá en cuarentena”.

El país sigue avanzando en su desescalada y este lunes el Comité Técnico Científico que colabora con el Gobierno italiano en la gestión de la pandemia ha dado su visto bueno para que los equipos de la Serie A de fútbol vuelvan a entrenar en equipo a partir del lunes 18 de mayo.