Juanma Iturriaga arrasa con su discurso sobre 'El Rubius' y los impuestos: tres minutos muy aplaudidos

Es uno de los temas de los últimos días: la decisión del youtuber El Rubius de marcharse a Andorra por las ventajas fiscales que ofrece el pequeño país fronterizo con España.

Son muchas las estrellas de YouTube y plataformas similares que han elegido Andorra, país con menor carga fiscal. Entre ellos están los populares TheGrefg, Willyrex, Vegetta777 o Alexby.

El popular youtuber, que según Business Insider gana al año 4,3 millones de euros, dijo que Hacienda “siempre” le ha “tenido en el punto de mira” por “ser el único tonto que se ha quedado en España”.

“Llevo, literal, diez años de mi carrera en YouTube pagando aquí [en España]. Sé que habrá gente que me critique. La gente muchas veces habla sin saber”, añadió.

A esta decisión ha respondido un histórico del deporte español: el exbaloncestista Juanma López Iturriaga, plata olímpica en Los Ángeles 84 y presentador en la actualidad del espacio de YouTube Colgados del Aro, donde colaboran los periodistas Antoni Daimiel y Siro López, y el tuitero @PabloLolaso.

Durante uno de los directos que hacen mensualmente desde este canal de Endesa, los cuatro comentaron este asunto asegurando que lo que “igual tienen en la mente que los impuestos de España nos roban”.

Algo ante lo que Iturriaga reaccionó con vehemencia: “Si has llegado a esa conclusión, de verdad, háztelo mirar”.

Lolaso agregó que los chavales que ven a este tipo de youtubers tienen como primera referencia sobre impuestos el discurso de que “España me roba la mitad”. “Porque no dicen para que se utiliza, dicen me roba”.

Ahí fue cuando Iturriaga mostró su indignación: “Claro, pero es que entonces igual a ese chaval de 15 años habría que explicarle la cantidad de cosas de las que él disfruta y lleva disfrutando en sus 15 o 20 años pagadas gracias a que la gente pagamos impuestos (...) Me parece acojonante que te vayas. Es que me parece acojonante. Entiendo más a alguien que vas pelao de pasta y al final, por un poco que te ahorres te vas. Que un tío, es que se van los millonarios. Pero cabrón, que tienes pasta para siete generaciones. Qué cojones haces yéndote fuera para ahorrarte unos duros. Hombre, venga, iros a cagar”.

“Se ha enfadado”, comentó Daimiel sobre la reacción de Iturriaga, quien explicó su indignación.

“Me enfado como me enfadaba cuando Arantxa Sánchez Vicario estaba en Andorra y llevaba la muñequera con la banderita de España. ¡Joder, hostia! Y encima que lo haga esto gente con pasta. Lo mismo los futbolistas. O sea, ganas un montón de pasta, tío. Joder, pues cotiza, joder, no montes estructuras para ahorrarte. ¿Para qué? Si vas a morirte como todos”, afirmó.

Cuando un comentario hizo ver que las grandes compañías dueñas de los medios de ‘streaming’ donde trabajan los ‘youtubers’ pagan pocos impuestos en España.

Iturriaga contestó asegurando que ese es “otro tema”: “Si aplicamos esa fórmula: Apple paga no se qué, Amazon paga el 0,7 y hacen todas las cosas que hacen para pagar menos. Entonces, vamos a pagar todos menos. En lugar de intentar que paguen más, no, vamos a pagar todos menos. Y si pagamos todos menos, pues vamos a ver. Y luego viene una cosa de estas [por la pandemia] y queremos una Sanidad de puta madre y queremos muchas cosas. Joder, pues hay que pagar. Y más los que más ganan”.

Puedes ver el momento completo en el vídeo, a partir del minuto 45:00.

Su discurso, compartido por la usuaria de Twitter @Emma1492is, se ha convertido en todo un fenómeno viral en las redes, donde ha sido muy aplaudido: